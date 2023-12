Criança inglesa encontrada seis anos após desaparecer estava numa pousada sem a mãe e com nome falso

A criança desapareceu aos 11 anos, durante umas férias com a mãe e o avô, no sul de Espanha. Desde então, os familiares não tornaram a ser vistos.Na quarta-feira, após ser encontrado numa zona montanhosa por um estudante de medicina, o menor disse às autoridades que estava em França há dois anos. Alex, agora com 17 anos, encontrava-se em bom estado de saúde e garantiu não ter sofrido maus tratos.

Este domingo, Frédéric Hambye e Ingrid Beauve, proprietários de uma pousada em Camps-sur-l'Agly, França, indicaram que conheciam o jovem por Zach e tomaram conta dele durante vários períodos de tempo desde o final de 2021. "Da primeira vez, Zach/Alex chegou acompanhado do avô e da mãe. Ficou connosco em certas semanas, ajudando na manutenção do jardim e na cozinha, em troca da estadia e de alimentação", asseveraram.De acordo com a versão de Frédéric e Ingrid, a mãe de Alex nunca esteve hospedada na pousada por "procurar uma casa para morar", segundo "um estilo de vida coletivo" impossível de cumprir naquele espaço. "Nós não somos uma comunidade espiritual", vincaram.Os proprietários consideravam o jovem como "parte da família" e encorajaram-no "a aprender francês e a estudar", proporcionando-lhe "acesso livre à Internet e a possibilidade de entrar e sair mediante a própria vontade"."Ele saiu várias vezes para se juntar à mãe em sucessivos locais de residência (...) A última vez que vimos o Zach/Alex foi no princípio deste verão", detalharam.Este domingo, o menor regressou ao Reino Unido e reencontrou a avó e tutora legal. As autoridades britânicas querem interrogá-lo com o propósito de descobrir o paradeiro da mãe e do avô.