Apenas Lisboa, Porto e Setúbal batem salário médio

É nos Distritos de Beja, Bragança e Vila Real que os vencimentos médios são piores.

As remunerações totais declaradas à Segurança Social por trabalho dependente apresentaram um valor médio de 1311 euros em setembro, uma variação face ao mesmo mês do ano passado de 5,3%, de acordo com a mais recente síntese estatística da Segurança Social, divulgada na sua página online.