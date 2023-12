Dois mortos e vários feridos em colisão entre carro e carrinha de nove lugares em Cuba

Estrada Nacional 387 está cortada na totalidade.

Duas pessoas morreram numa colisão entre um automóvel ligeiro e uma carrinha de nove lugares que transportava trabalhadores agrícolas, na manhã desta segunda-feira, na Estrada Nacional 387, em Cuba, distrito de Beja.O acidente fez ainda dois feridos graves e dois feridos ligeiros.O alerta foi dado por volta das 6h44. A estrada às 8h00 estava cortada, segundo a proteção civil.

"A colisão entre o ligeiro e a carrinha causou vários feridos que ainda estão a ser avaliados no local. A EN387 está cortada na totalidade", adiantou fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Beja. Na origem do acidente poderá estar uma ultrapassagem mal calculada.



Para o local foram acionados os bombeiros de Beja, Cuba e da Vidigueira, a VMER de Beja e Évora e a GNR. No total, estão no local 29 operacionais, apoiados por 14 viaturas.