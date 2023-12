Granada à venda em feira de velharias em Viseu. Militar da Marinha deu o alerta

Uma granada encontrava-se à venda na Feira das Velharias e Antiguidades que se realizou no sábado em Viseu. A situação obrigou a PSP a isolar a área e a estabelecer um perímetro de segurança para proceder à recolha do engenho explosivo.





A granada terá sido detetada por um militar da Marinha que passava na zona. Ao identificar o engenho explosivo, alertou a PSP, segundo apurou ojunto de fonte policial. Para o local foram mobilizados agentes do Comando de Viseu e também uma equipa de inativação de explosivos da PSP do Porto, que procedeu à recolha do objeto, que já estaria desativado.