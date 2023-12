Petroleiro norueguês atacado no Mar Vermelho

Navio-tanque Swan Atlantic foi atingido por um objeto.

O navio-tanque Swan Atlantic foi atacado, esta segunda-feira, quando navegava no Mar Vermelho, anunciou a empresa proprietária, a norueguesa Inventor Chemical Tankers, depois de a Marinha britânica ter alertado sobre dois novos incidentes perto do estreito de Bab al Mandeb.

"O navio foi atingido por um objeto. Contactámos todas as pessoas que precisavam de ser contactadas. Até agora não temos informações ou fotografias sobre danos", disse o diretor-geral, Oystein Elgan, ao portal norueguês E24.

"Não há feridos a bordo", disse, acrescentando que 22 membros da tripulação e três guardas de segurança estavam a bordo do petroleiro.

Egan também confirmou que o navio da Marinha de Guerra dos Estados Unidos USS Carney respondeu ao pedido de socorro do Swan Atlantic.

A Associação Norueguesa de Navegação instou as autoridades norueguesas e internacionais a encontrarem uma solução para garantir a segurança dos navios civis no Mar Vermelho.

"O ataque de hoje sublinha ainda mais a gravidade da situação", afirmou Harald Solberg, citado pelo E24.

"Os ataques estão a ter lugar numa das mais importantes artérias de navegação civil do mundo", acrescentou.

Na sexta-feira passada, os grupos de navegação Maersk e Hapag-Lloyd anunciaram a suspensão temporária da passagem através do Canal do Suez e do Mar Vermelho, depois de vários navios terem sido atacados nos últimos dias ao largo da costa do Iémen.

Outros grupos empresariais seguiram o exemplo e aderiram à suspensão temporária sem especificar uma data para o reinício da navegação através do Canal do Suez e do Mar Vermelho.

As forças houthis, do Iémen, lançaram várias barragens de mísseis e drones contra o sul de Israel nos últimos dois meses, bem como contra navios com bandeira de Israel ou propriedade de empresas israelitas no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb.