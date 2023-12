Ameaças de bomba por email obrigam a fechar colégios internacionais em Espanha

Situação foi reportada em 18 escolas. A polícia está a investigar.

Los Sauces de Campañó, em Pontevedra, e a Guarda Civil tem em mãos as ocorrências no SEK-Atlántico de Poio e no colégio Gándara International School, na localidade de Gondomar.



Já passava da meia-noite quando o colégio Lycée français Molière de Saragoça avisou os encarregados de educação de que a escola iria encerrar esta segunda-feira. Contudo, o colégio abriu a partir das 14h00 "após uma inspeção minuciosa por parte de peritos policiais que, juntamente com cães que detetam bombas, concluíram que tudo está em ordem", referiu a direção do colégio, citada pelo El Mundo.



Em Saragoça fecharam, pelo mesmo motivo, o colégio Inglés de Movera,o Británico de Aragón e o Zaragoza School House.



No dia 15 de dezembro, os colégios Lycée Français de Palma e Lycée de El Campello em Alicante receberam ameaças semelhantes.

Alguns colégios internacionais privados em Espanha fecharam, esta segunda-feira, devido a ameaças que receberam, nas últimas horas, a alertar para a existência de explosivos dentro dos estabelecimentos escolares, avança o jornal El mundo.No total foram 18 os colégios que receberam as ameaças. Localizam-se maioritariamente em Saragoça e nas províncias de Tarragona e Pontevedra.A Polícia Nacional está a investigar o caso no colégio