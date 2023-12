"Vou representar o meu país da forma mais gay possível": Anunciado representante do Reino Unido na Eurovisão

Olly Alexander quer melhorar o histórico de resultados recentes dos britânicos.

O cantor 'Pop' Olly Alexander anunciou no domingo que vai representar o Reino Unido na edição do próximo ano do Festival da Eurovisão."Não acredito que vou fazer parte de um legado tão especial. Vou representar o meu país da forma mais gay possível", disse o artista.Alexander tem em 'Desire', 'King' e 'If You're Over Me' as cantigas com mais sucesso. Como ator, foi nomeado para um prémio Bafta."Eu adoro a Eurovisão, é um sonho tornado realidade. Estou muito excitado", admitiu.O antigo membro da banda Years and Years quer melhorar o histórico de resultados recentes dos britânicos. "Estou determinado a dar o meu melhor e a realizar uma atuação excelente e inesquecível para todos", acrescentou.Nas últimas quatro edições, o Reino Unido somou dois últimos lugares (e, 2019 e 2021) e um penúltimo lugar (em 2023).Os britânicos estão entre os dez países que ficaram mais vezes em último, tendo conseguido esse feito cinco vezes, o mesmo número de vezes em que ganharam o festival.A edição deste ano realiza-se em Malmö, na Suécia, depois da vitória da nórdica Loreen, em 2023, com a canção 'Tattoo'.