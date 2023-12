Crime ocorreu em março e está a ser investigado pela Polícia Judiciária, junto com as autoridades espanholas. Seis pessoas foram detidas.

O empresário que foi sequestrado no Algarve e abandonado em Barcelona, em Espanha, está ligado a negócios de diversão noturna. O crime, ao que oapurou, ocorreu na zona de Albufeira e está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), em articulação com as autoridades espanholas.