Governo tinha anunciado um alívio fiscal para os senhorios e subsídios para os arrendatários.

Os senhorios vão poder aumentar as rendas mais antigas, anteriores a 1990, em 6,94%, à semelhanças das restantes, mas essa é a única medida que já foi publicada em Diário da República. As restantes, nomeadamente a compensação em sede de IRS e IMI, continuam à espera de legislação do governo, sublinhou aoo presidente da Associação Nacional de Proprietários (ANP).