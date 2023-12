Megaoperação da PSP no Porto após denúncias de infrações em autocarros da UNIR

Detetadas várias infrações relacionadas com os licenciamentos e registos de propriedade dos autocarros.

A PSP do Porto, em colaboração com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestre, IP, está a realizar, esta terça-feira, uma megaoperação, junto ao estádio do Dragão, no Porto, de fiscalização aos veículos de transporte de passageiros da empresa UNIR.Durante a manhã desta terça-feira, foram detetadas várias infrações relacionadas com os licenciamentos e registos de propriedade dos autocarros.A fiscalização surge na sequência de uma onda de protestos e denúncias dos utentes sobre o serviço prestados nas linhas de autocarros na Área Metropolitana do Porto (AMP). Atrasos de horas, carreiras por cumprir, horários desajustados e falta de informação encabeçam as principais queixas dos utentes da UNIR.Nos últimos dias, circularam, nas redes sociais, fotografias de autocarros com a mesma matrícula, alegadamente, de autocarros da UNIR.A PSP do Porto está a verificar a veracidade da denúncia.