Guarda-redes do Paris Saint-Germain Letellier sequestrado e roubado em casa

Três dos quatros assaltantes já foram detidos.

O guarda-redes Alexandre Letellier, habitual suplente de Donnarumma no Paris Saint-Germain, foi sequestrado com a mulher e dois filhos, na noite de segunda-feira, durante um assalto à sua residência, noticiou esta terça-feira a AFP.

De acordo com uma fonte policial, citada pela agência noticiosa francesa, o assalto à casa do guarda-redes de futebol, situada em Hadricourt, foi levado a cabo por quatro indivíduos, dois dos quais menores de idade.

Três dos quatro autores já foram detidos, e a o Ministério Público abriu uma investigação por alegados crimes de extorsão com armas e sequestro.

De acordo com informações de uma fonte próxima da família, a mulher de Alexandre Letellier levou uma pancada no rosto e o casal foi ameaçado com uma faca, enquanto os ladrões tentavam extorquir-lhes dinheiro.

A mesma fonte referiu que o alarme da casa foi, entretanto, acionado, e a polícia e os serviços de segurança do clube atuaram com rapidez.

O assalto à residência de Alexandre Letellier, de 33 anos, segue-se a vários incidentes semelhantes que tem envolvido jogadores do Paris Saint-Germain ou familiares próximos.

Em julho, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma ficou ligeiramente ferido quando a sua casa em Paris foi assaltada, tendo os danos causados rondado os 500 mil euros.

O jogador do Benfica Angel Di Maria, que à data alinhava no Paris Saint-Germain, também teve a sua casa ser assaltada em março de 2021, e no mesmo ano o pai do defesa brasileiro Marquinhos também foi assaltado e sequestrado.