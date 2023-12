Menino de quatro anos morre após ser esquecido em carrinha da escola no Brasil

Criança ficou cerca de oito horas no veículo. Motorista foi detida.

João Alison, um menino de quatro anos, morreu, na segunda-feira, depois de ter sido esquecido na carrinha escolar por aproximadamente oito horas em São Paulo, no Brasil.Segundo o jornal Folha de São Paulo, a criança foi encontrada debaixo de um banco do veículo. A motorista foi detida e foi-lhe retirada a carta de condução.Este é o segundo caso no espaço de um mês de uma criança esquecida num veículo de transporte escolar. No dia 14 de novembro, Apollo Gabriel Rodrigues, de dois anos, foi deixado durante várias horas na carrinha da escola num calor de mais de 40 graus e morreu.As autoridades brasileiras estão a investigar a ocorrência.