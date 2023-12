Decisão sobre crimes de corrupção de José Sócrates adiada para janeiro

Ivo Rosa arquivou, em 2021, 172 dos 189 crimes imputados ao antigo primeiro-ministro.

O Tribunal da Relação de Lisboa deve tomar a decisão sobre o recurso do Ministério Público no final de janeiro de 2024, informa o Observador.O recurso diz respeito à decisão de Ivo Rosa em arquivar a maioria dos crimes que o MP tinha imputado a José Sócrates. Em 2021, o juiz arquivou 172 dos 189 crimes imputados pelo Ministério Público a José Sócrates e aos restantes arguidos do processo.A decisão chegou a estar prevista para o final deste ano, mas terá sido adiada, uma vez que as desembargadoras pedem mais tempo para concluir a apreciação.Uma vez que, para que seja possível adiar a decisão, é necessário prorrogar o regime de exclusividade das juízas, o Conselho Superior da Magistratura deve fazê-lo esta quarta-feira.