Camadas de roupa e bebidas quentes: Conheça as recomendações da DGS para se proteger do frio

IPMA prevê temperaturas baixas nos próximos dias.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou recomendações para a população se proteger dos efeitos negativos do frio na saúde, depois das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) terem apontado para uma descida das temperaturas nos próximos dias.

Para evitar os efeitos negativos do frio na saúde, a DGS recomenda à população que evite "a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura", para "manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa", proteger as extremidades do corpo com luvas, gorro, cachecol, meias e calçado quente e antiderrapante, e manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes.

A DGS pede cautela na prática de atividades no exterior e aconselha a que esforços excessivos sejam evitados.

Devido à possibilidade de gelo se acumular em algumas zonas, é ainda feito um alerta para que seja praticada uma condução defensiva.

Relativamente aos cuidados a ter dentro de casa, a DGS aconselha a verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento, manter a casa quente e, no caso de utilização de braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações, renovando o ar.

A autoridade de saúde pede que haja especial atenção aos equipamentos com combustão, como o caso das braseiras e lareiras, pois podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte. Pede também que seja evitado o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono.

No caso de doença, a DGS apela que se ligue primeiro para o SNS 24 (808 24 24 24) e, apenas se for necessário, recorrer às urgências.