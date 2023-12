Supremo Tribunal do Colorado proíbe Donald Trump de concorrer às presidenciais por incentivar insurreição

Em causa está o ataque ao Capitólio dos EUA em 2021.

A Supremo Tribunal do Colorado decidiu esta terça-feira que o ex-presidente Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e foi removido da votação de 2024 do estado por causa do ataque ao Capitólio dos EUA em 2021, mostrou um processo judicial, segundo avança a Reuters.O tribunal concluiu que Trump se envolveu em insurreição e o discurso do ex-presidente a incitar a multidão que invadiu o Capitólio não foi protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão, de acordo com o processo judicial.O caso foi apresentado por um grupo de eleitores do Colorado, com a ajuda do grupo Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington, que argumentou que Trump deveria ser desqualificado por incitar os seus apoiantes a atacar o Capitólio na tentativa de obstruir a transferência do poder presidencial para Joe Biden após as eleições de 2020.A decisão faz de Donald Trump o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca sob uma disposição raramente usada da Constituição dos Estados Unidos que proíbe funcionários que se envolveram em "insurreição ou rebelião" de ocupar cargos.