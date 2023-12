Menino de nove anos obrigado a escolher entre o pai e a mãe em tribunal

Um menino de nove anos vai ter de dizer em tribunal se prefere ficar a viver com o pai ou com a mãe, no âmbito do processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, determinou o Tribunal da Relação de Évora, num acórdão em que chama a atenção para que as declarações sejam feitas num “ambiente informal e reservado”, de preferência sem “utilização de traje profissional” pelos vários intervenientes.Saiba mais no site do Correio da Manhã