Uma mulher deu à luz em casa, no Lumiar, esta terça-feira, com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Camarate.O alerta foi dado por volta das 23h12. Os bombeiros trabalharam em conjunto com a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, que assegurou os cuidados médicos especializados.O bebé e a mãe foram transportados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.