Jovem de 20 anos mata pai com facada no peito em discussão familiar

Um homem de 63 anos foi morto à facada pelo próprio filho, de 20 anos, na habitação onde moravam no concelho de Tavira. O crime, apurou o, aconteceu na zona de Várzea do Vinagre, na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, na sequência de uma discussão familiar. A vítima sofreu um golpe no peito e ainda foi socorrida pelos bombeiros e INEM, mas não resistiu ao grave ferimento sofrido.sabe que existia um histórico de violência doméstica por parte do pai e que o filho alega que terá agido para defender a mãe de agressões. O jovem ficou em casa e foi detido pela GNR, que entregou depois o caso à Polícia Judiciária. O homicida foi ouvido esta terça-feira por um juiz do Tribunal de Faro e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.