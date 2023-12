Detido suspeito da morte de homem na Trafaria em Setúbal

Homem também tinha antecedentes criminais por detenção de arma proibida e furto qualificado.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem fortemente indiciado por um crime de homicídio consumado, no sábado, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Segundo a Polícia Judiciária, por motivos ainda não esclarecidos, o homem, de 35 anos, abordou a vítima, de 36 anos, na via pública e atingiu-a várias vezes com tiros, que lhe causaram a morte.

Segundo disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil no dia do crime, o caso ocorreu no Bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, e a vítima foi "baleada na cara", tendo sido transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi declarado o óbito.

Segundo fonte da GNR, quando os militares da Guarda chegaram ao local encontraram o homem caído no chão, com ferimentos graves, tendo sido assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital Garcia de Orta.

O suspeito tem antecedentes criminais por detenção de arma proibida e furto qualificado e será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.