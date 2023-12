PJ detém menor que baleou dois rivais na Amadora

Ambos os crimes estarão relacionados com o tráfico de droga.

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária suspeito de tentar matar dois homens de 20 e 23 anos de idade na Amadora.Os crimes aconteceram em outubro quando numa ocasião o detido baleou um dos homens em plena via pública. A segunda tentativa de homicídio aconteceu quando o menor foi até à casa da vítima e disparou contra ela, atingindo-a com gravidade, sendo que ainda está internado no hospital.Segundo comunicado da PJ, ambos os crimes estarão relacionados com o tráfico de droga.O menor foi ainda identificado como o autor de três outras ocorrências semelhantes, que ocorreram entre maio e setembro, quando ainda tinha 15 anos.O jovem ficou em prisão preventiva.