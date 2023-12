'Bodycam' canina captou gritos de socorro de refém morto por engano em Gaza

do exército israelita captou os gritos de socorro de Alon Shamriz, um dos três reféns mortos por engano em Gaza , relatou o jornal The Times of Israel.A 15 de dezembro, as Forças de Defesa de Israel confundiram Alon Shamriz, Samar Fouad Talalka e Yotam Haim com membros do Hamas e mataram-nos a tiro. O tiroteio ocorreu numa zona de combates intensos em Gaza, onde os elementos do grupo islâmico operam em trajes civis e utilizam táticas de engano.