Mãe de refém israelita morto por engano em Gaza culpa Hamas pelo incidente

A mãe de Yotam Haim, um dos três reféns mortos por engano em Gaza , culpou o Hamas pelo incidente, relatou o jornal Haaretz.Numa gravação entregue aos soldados israelitas, Iris Haim disse que a responsabilidade pela morte do filho, de 28 anos, não é do exército. "Ninguém da nossa família vos julga. Não é culpa de nenhum de vós, mas sim do Hamas", ouve-se na mensagem áudio.

A 15 de dezembro, as Forças de Defesa de Israel confundiram Alon Shamriz, Samar Fouad Talalka e Yotam Haim com membros do Hamas e mataram-nos a tiro. O tiroteio ocorreu numa zona de combates intensos em Gaza, onde os elementos do grupo islâmico operam em trajes civis e utilizam táticas de engano."Provavelmente fizeram a coisa certa naquele momento. (...) Não hesitem por um momento se virem um terrorista. Não pensem que mataram um refém de propósito. Vocês precisam de se proteger porque é a única maneira de nos proteger", considerou a mãe de Yotam Haim.Uma 'bodycam' canina do exército israelita captou os gritos de socorro de Alon Shamriz, outro dos reféns mortos por engano. Está em curso um inquérito sobre o caso. As Forças de Defesa de Israel assumiram a responsabilidade pela morte dos reféns.