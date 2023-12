Visitantes do Pornhub preferem as mulheres maduras e porno japonês. E em Portugal?

Usuários estão mais "resistentes" e passam cada vez mais tempo em frente ao ecrã.

O Google tem um ranking, o YouTube também e o site porno mais procurado no mundo não podia ficar atrás. E por isso o Porhnub revelou agora o balanço do ano e quais as tendências e estrelas mais procuradas no mundo dos vídeos de sexo. Uma nota, os usuários estão mais "resistentes" e passam cada vez mais tempo em frente ao ecrã.

As pesquisas mais frequentes em 2023 foram ‘Hentai’ (filmes pornográficos de ‘manga’ e ‘anime’ originários do Japão) e MILF (mulheres maduras). O sexo entre mulheres (lésbicas) garantiu o terceiro lugar.

Abella Danger mantém posição de liderança

A profissional mais procurada, com um total de mais de 1,8 mil milhões de visualizações, foi Abella Danger, que manteve o lugar no topo, seguida de Angela White e Eva Elfie. A outrora ‘raínha’ Lana Rhoades caiu para o quarto lugar. O único homem entre os dez primeiros é Johnny Sins, em nono lugar. Entre os amadores, Candy Love, Sweetie Fox e Porn Force garantiram o pódio.

Utilizadores demonstram mais ‘resistência’

O tempo médio de permanência no site Pornhub foi de dez minutos e nove segundos – um aumento de 15 segundos em relação a 2022. Os três "mais resistentes" de um total de 20 países analisados (Portugal não ‘entrou’) foram mais uma vez os filipinos (11,15 minutos), os Japoneses (11,14 minutos) e o Egipto (10,48 minutos).

Em relação a Portugal, a única referência é um mapa mundo com as preferências por País. Por cá, a maioria das pesquisas foi por ‘sexo anal’.