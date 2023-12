Benfica recebe AVS e tenta apuramento para as meias-finais da Taça da Liga

Encarnados precisam apenas de um empate.

O Benfica tenta esta quinta-feira marcar encontro com o Estoril Praia nas meias-finais da Taça da Liga de futebol,jogo em que precisa apenas de um empate no Estádio da Luz, diante do AVS, emblema da II Liga.

Para garantir a vitória no Grupo B da competição, um ponto é suficiente para o Benfica, que passaria a somar quatro, inalcançáveis para o já eliminado Arouca (três) e para o adversário desta quinta-feira, que entra em campo, a partir das 20h15, sem pontos.

O AVS, treinado pelo ex-futebolista Jorge Costa e que é segundo classificado na II Liga, apenas pode sonhar com o apuramento se vencer o Benfica e, no mínimo, por dois golos de diferença, o que o deixaria com os mesmos pontos das 'águias' e com vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.

Na 'final four' da competição, em 23 e 24 de janeiro de 2024, o vencedor do Grupo B defrontará o Estoril Praia, que venceu o Grupo D, enquanto a outra meia-final irá opor os vencedores das 'poules' A (Casa Pia ou Sporting de Braga) e C (Sporting ou Tondela).

Programa da terceira jornada da Taça da Liga:

- Quinta-feira, 21 dez:

Grupo B:

Benfica -- AVS, 20:15.

- Sexta-feira, 22 dez:

Grupo A:

Nacional -- Sporting de Braga, 20:15.

- Sábado, 23 dez:

Grupo C:

Tondela -- Sporting, 18:00.

Grupo D:

FC Porto -- Leixões, 20:30.