Trânsito na zona do Chiado em Lisboa estará condicionado na época das festas

O trânsito estará condicionado no Chiado, em Lisboa, durante o período festivo, informou esta quinta-feira a autarquia. Os constrangimentos prolongam-se de 22 de dezembro a 7 de janeiro, durante os fins de semana, das 21h de sexta-feira às 0h00 de domingo.Na Rua Nova do Almada,o trânsito será desviadoNa Calçada do Sacramento,Durante este período, o acesso a veículos de residentes está assegurado nas ruas cuja circulação estará limitada a peões. As cargas e descargas deverão ser efetuadas entre as 6h00 e as 10h00.