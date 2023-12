Centenas de bovinos morreram num incêndio na Suíça

Fogo matou mais de 500 animais, principalmente gado adulto e vitelos.

Um incêndio de grandes proporções numa quinta no município de Bottens, no oeste da Suíça, matou mais de 500 animais, principalmente gado adulto e vitelos, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

Um homem que vivia no edifício consumido completamente pelas chamas está ainda desaparecido, disse a polícia num comunicado.

"Quando os serviços de emergência chegaram, os proprietários conseguiram evacuar uma pequena parte do grande rebanho de gado que estava no edifício, cerca de cinquenta cabeças de gado, bem como algumas máquinas agrícolas estacionadas no interior", disse a polícia.

Os serviços de emergência foram alertados hoje para o incêndio por volta da 1h35 da manhã, hora local (0h35 em Lisboa) e responderam em grande escala.

Fotografias divulgadas pela polícia mostram um grande edifício agrícola, rodeado por vários silos, completamente consumido pelas chamas e a emitir grandes vagas de fumo.

Um vizinho da quinta, relatou ter "ouvido os animais a mugir durante a noite, foi horrível", segundo a agência de notícias 24 Heures.

Sublinhou ainda que, nesta época do ano, "o abastecimento de ração está no máximo".

Alguns dos animais, que estavam parcialmente queimados ou envenenados, tiveram que ser abatidos, após a chegada dos serviços de emergência, disse Patrick Sauty, inspetor de uma agência de seguros.

As causas do incêndio ainda estão desconhecidas e estão a ser investigadas.

Cerca de sessenta bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, e um membro da equipa de apoio de emergência veio em auxílio da família proprietária da propriedade, informou a polícia.