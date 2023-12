Nos últimos 36 anos aconteceram 19 tiroteios em massa na Europa e morreram 400 pessoas. Ainda se lembra das histórias?

Ataques mais mortíferos foram o de Paris, em novembro de 2015, quando morreram 130 pessoas, e na Noruega, em 2011, onde morreram 77.

Mais de 400 pessoas morreram nos últimos 36 anos em tiroteios em massa na Europa. Segundo a Reuters, desde 1987 aconteceram pelo menos 19 tiroteios em massa na Europa, sendo que os ataques mais mortíferos foram o de Paris, em novembro de 2015, quando morreram 130 pessoas, e na Noruega, em 2011, onde morreram 77.O mais recente, a 21 de dezembro de 2023, aconteceu em Praga, na República Checa, quando um estudante de 24 anos matou pelo menos 15 pessoas na Faculdade de Artes da Charles University Michael Van Wijnendaele, que tinha matado os próprios sogros e andava à solta na comunidade agrícola de Bogaarden, a sul de Bruxelas, mata outras seis pessoas e suicida-se com um tiro quando é apanhado pelas autoridades.Michael Ryan, um jovem de 27 anos fanático por armas de fogo, mata 16 pessoas e deixa 11 feridas antes de se suicidar, na cidade inglesa de Hungerford.Um agricultor francês dispara e mata 14 pessoas, incluindo membros da própria família, na aldeia de Luxiol, perto da fronteira com a Suíça. O homem, que ficou ferido no tiroteio, foi capturado pelas autoridades.Um jovem de 16 anos mata 16 pessoas com uma espingarda após uma discussão com os pais. O jovem acabou por suicidar-se. O crime aconteceu na cidade de Cuers.Thomas Hamilton entra numa escola primária da cidade escocesa de Dunblane e mata a tiro 16 crianças e o professor, antes de se suicidar.Robert Steinhauser, de 19 anos, mata 16 pessoas, em Erfurt, depois de ter dito que não ia fazer um teste de matemática. O jovem matou 12 professores, uma secretária, dois alunos e um polícia, antes de se suicidar.Pekka-Eric Auvinen matou a tiro seis colegas, a enfermeira da escola, o diretor e suicidou-se na escola secundária de Jokela, perto de Helsínquia.O estudante Matti Saari abre fogo numa escola profissional em Kauhajoki, no noroeste da Finlândia, e mata nove estudantes e um funcionário antes de se suicidar.Um jovem de 17 anos mata nove alunos e três professores numa escola perto de Estugarda e ainda uma outra pessoa numa clínica próxima da escola. Mais tarde, é morto num tiroteio com a polícia. Dois transeuntes também morreram, elevando o número de mortos para 16, incluindo o atirador.Derrick Bird dispara contra pessoas em cidades do condado rural de Cumbria. 12 pessoas morrem e 11 ficam feridas. Bird também se suicidou.Um homem armado mata a tiro seis membros de uma família e outra mulher na capital eslovaca, Bratislava, antes de se suicidar. Além dos sete mortos, 14 pessoas ficam feridas.Tristan van der Vlis abre fogo no centro comercial Ridderhof, em Alphen aan den Rijn, a sul de Amesterdão, e mata seis pessoas antes de se suicidar.Anders Behring Breivik matou 77 pessoas. Primeiro colocou um carro armadilhado num edifício do governo de Oslo, que matou oito pessoas. Depois matou a tiro 69 pessoas, a maioria adolescentes, num acampamento de verão numa ilha da ala juvenil do Partido Trabalhista.Em Paris, atacantes islamistas armados com pistolas e bombas atacam a sala de música Bataclan, seis bares e restaurantes e o perímetro do estádio desportivo Stade de France, nos arredores da capital francesa. Morreram 130 pessoas - incluindo 90 espectadores do concerto no Bataclan - e centenas ficaram feridas.Um jovem alemão-iraniano de 18 anos, obcecado por assassínios em massa, mata pelo menos nove pessoas em Munique.Em Hamburgo, um homem armado mata seis pessoas a tiro antes de se suicidar num local de culto das Testemunhas de Jeová. Oito outras pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher grávida de sete meses, que perdeu a filha.Numa única semana, um rapaz de 13 anos mata a tiro oito colegas e um segurança numa escola de Belgrado. Dois dias depois, um homem armado mata oito pessoas e fere outras 14 numa aldeia perto da capital sérvia. Os dois suspeitos são detidos.Mais de 15 pessoas foram mortas por um estudante num tiroteio na Universidade Charles de Praga, dias antes do Natal. A polícia disse que o atirador, um estudante da faculdade de artes, tinha sido "eliminado". O pai do suspeito tinha sido encontrado morto no início do dia.