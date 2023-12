Foi transportado para o hospital. Agressor em fuga.

Um adepto do Benfica foi esfaqueado, esta quinta-feira, no intervalo do jogo entre o Benfica e o AVS, sabe oO agressor está em fuga.Segundo comunicado, o homem já foi transportado para oO ataque foi comunicado às autoridades.