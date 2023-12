Lacerda Sales diz que soube do caso das gémeas luso-brasileiras numa reunião com filho de Marcelo

, quer por telefone, quer por email.Sobre a reunião, Lacerda Sales diz que serviu para "apresentação de cumprimentos".

"Dei-lhe informação que trataria este caso como todos os outros, sem privilégio, porque todos os processos que me chegavam formalmente constituídos sinalizavam para as diferentes institui­ções. E foram centenas", disse o ex-secretário de Estado ao Expresso.Duas gémeas luso-brasileiras receberam um medicamento de quatro milhões de euros no Hospital de Santa Maria.O Zolgensma, da Novartis, já foi considerado o remédio mais caro do Mundo: em 2019 custava 2 milhões de euros. Atualmente, o preço é mais baixo, pois depende do sucesso ou não da terapêutica em cada criança. O Zolgensma trata crianças com atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1, doença genética rara que atinge uma em cada 11 mil crianças. É um medicamento com mecanismo de ação direcionado para a causa da doença. A AME de tipo 1 causa perda de força, atrofia muscular, paralisia progressiva e perda de capacidades motoras, mas não diminui as capacidades cognitivas.