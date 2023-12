Gang do CascaiShopping leva 650 mil euros de leiloeira em Alcabideche

O mesmo grupo de ladrões que na madrugada de domingo assaltou uma carrinha de valores no CascaiShopping terá cometido um assalto ainda mais violento dias antes e que rendeu seis vezes mais. O alvo foi uma leiloeira ao lado da A16, em Alcabideche, a menos de um quilómetro do maior centro comercial de Cascais. O grupo – igualmente composto por três homens armados – conseguiu fugir com cerca de 650 mil euros em dinheiro e relógios de luxo.