Guterres expressa condolências por tiroteio que fez 14 mortos em Praga

Tiroteio na Faculdade de Letras da Charles University, esta quinta-feira, fez também 25 feridos, dois quais dez estão em estado grave.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter ficado triste com o tiroteio de quinta-feira numa universidade de Praga e expressou condolências às famílias das 14 vítimas mortais e 25 feridos.

Numa mensagem publicada na rede social X, o português reiterou a "total solidariedade" para com o povo e o Governo da República Checa, e desejou uma "recuperação total e rápida" aos 25 feridos, dez dos quais ficaram em estado grave.

O atirador, um jovem de 24 anos, foi encontrado morto no local pela polícia, no tiroteio mais grave desde que a República Checa se tornou um Estado independente, em 1993, mas que as autoridades checas descartaram como "terrorismo internacional".