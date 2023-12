Principal suspeito do desaparecimento da grávida na Murtosa fica em prisão domiciliária

Fernando Valente estava em prisão preventiva desde 18 de novembro.

“A justiça está a favor dos assassinos”: Primo de Mónica Silva sobre Fernando Valente ficar em prisão domiciliária

O Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro alterou, esta sexta-feira, a medida de coação aplicada a Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento da grávida da Murtosa, Mónica Silva.A prisão preventiva aplicada a Fernando Valente foi substituída pela "medida de obrigação de permanência na habitação com fiscalização por meios eletrónicos", segundo comunicado a que oteve acesso. O suspeito vai ficar em prisão preventiva na casa de Gaia.A decisão foi tomada pelo tribunal "por se mostrar agora viável um controlo minimamente eficaz da prevenção da perturbação do decurso do inquérito, do perigo de fuga e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, mediante recurso a medida de coação menos grave".Fernando Valente ficou em prisão preventiva a 18 de novembro, na sequência de primeiro interrogatório judicial, encontrando-se fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado.