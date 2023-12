Festa de gémeas sem o padrinho: 'Ex' de Luciana falha aniversário das meninas

As filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, completaram na quinta-feira seis anos. A festa aconteceu num espaço em Oeiras, onde estavam presentes várias crianças amigas das duas meninas, que sopraram as velas de cada um dos bolos de forma animada.Além destes pequenos convidados, a atriz, de 38 anos, contou ainda com a presença do amigo Léo Caeiro (comentador do ‘Manhã’) e da grande amiga Maria Odette. Quem não esteve presente neste evento foi João Moura Caetano.

A presença (ou ausência) do toureiro de Monforte no aniversário das afilhadas fez correr muita tinta nos últimos dias, mas este acabou mesmo por não aparecer. Recorde-se que Luciana e Moura Caetano acabaram o namoro em novembro, com acusações de “traição” por parte da atriz e apresentadora. Na quinta-feira, oregistou a saída de Luciana e das filhas da festa.