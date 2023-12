PJ detém homem que esfaqueou ex-companheira na cabeça, pescoço e mãos por ciúmes

Crime aconteceu este domingo em Arcos de Valdevez.

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta quinta-feira, um homem de 53 anos, brasileiro, suspeito de, motivado por ciúmes, ter esfaqueado a ex-companheira em Arcos de Valdevez.



O crime aconteceu este domingo, dentro da casa onde a vítima, de 60 anos, e o agressor moravam. O casal estava separado, mas continuava a viver na mesma casa.

Os factos ocorreram ao final da tarde do passado domingo, dia 17/12/2023, em Arcos de Valdevez, no interior da habitação onde agressor e vítima residiam, esta última com 60 anos de idade e também estrangeira.

Segundo comunicado da PJ, a mulher, também estrangeira, foi esfaqueada na zona da cabeça, pescoço e mãos. Um vizinho interrompeu a agressão, retirou a arma ao agressor e deu o alerta. A vítima foi encaminhada para o hospital.