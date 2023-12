Polícia já identificou as vítimas mortais do tiroteio na universidade de Praga

Agressor matou 13 pessoas antes de cometer suicídio.

O serviço forense da polícia checa já identificou as 13 vítimas do ataque realizado na quinta-feira numa universidade de Praga, onde um estudante checo começou a disparar indiscriminadamente contra os seus colegas, antes de cometer suicídio.

O agressor que abriu fogo na Universidade Charles, em Praga, matou 13 pessoas antes de cometer suicídio, anunciaram as autoridades, revendo o número de vítimas, que tinha sido apontado como 14.

"Conhecemos as identidades dos mortos. São 13 as vítimas do atirador louco, além de ele mesmo", afirmou o ministro do Interior, Vit Rakusan, em declarações à televisão pública checa, tendo depois a polícia confirmado que o atirador cometeu suicídio.