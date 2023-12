Youtuber Numeiro acusado de divulgar site de apostas ilegal

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) apresentou uma queixa-crime contra o youtuber Numeiro, avançou esta sexta-feira o Jornal de Notícias. Em causa está a divulgação de um site de apostas ilegal.João Barbosa, mais conhecido como Numeiro, tem um combate de boxe agendado para esta sexta-feira, diante do pugilista búlgaro Kalin Simeonov.

No site dedicado à promoção do evento, o youtuber exibiu "a imagem de umoperador ilegal aberto ao registo de menores", dando a conhecer "a existência de apostas no mesmo operador sem licença em Portugal", de acordo com o presidente da APAJO, Ricardo Domingues.O operador é o site "Vem apostar", "regularmente promovido por este influenciador e que apresenta métodos de pagamento portugueses como MBWay e Multibanco", sustentou Ricardo Domingues.O combate entre João Barbosa e Kalin Simeonov inicia-se pelas 21h00 desta sexta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.