Mulher corta o pénis do marido e atira-o para a sanita ao descobrir traição com sobrinha de 15 anos em São Paulo

Foi até à esquadra, confessou o crime e acabou detida por tentativa de homicídio, enquanto o marido continua hospitalizado em estado grave.

Uma mulher da cidade brasileira de Atibaia, região rural turística a 90 km de São Paulo, cortou o pénis do marido durante uma relação sexual e deitou fora o órgão decepado depois de descobrir que o homem estava a traí-la com uma sobrinha de 15 anos. Na madrugada desta sexta-feira, a mulher foi até à esquadra e confessou o crime. Foi detida por tentativa de homicídio, enquanto o marido continua hospitalizado em estado grave.

De acordo com o relato da própria agressora, ela descobriu esta quinta-feira, dia do aniversário, que o marido tinha saído com a sobrinha e que ele estava a manter um relacionamento extraconjugal com a menor. Furiosa ao descobrir a traição, a mulher de 34 anos esperou o regresso do marido a casa, convenceu-o a manterem relações sexuais com algumas "brincadeiras" diferentes, entre elas amarrar as mãos do companheiro. Durante o sexo, ela empunhou uma navalha e decepou o órgão do marido, que, por ter as mãos amarradas, não conseguiu defender-se. Depois de ter arrancado totalmente o pénis do companheiro, a agressora usou o telemóvel para tirar uma fotografia do órgão, atirou-o para a sanita e puxou o autoclismo.

O marido amputado saiu de casa a correr, gritando desesperadamente por socorro. Foi a correr, que chegou à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Cerejeira III, onde o casal vivia.

A mulher deixou também a casa e seguiu em direção à esquadra na companhia do irmão, que correu para a casa dela ao ouvir os gritos lancinantes do cunhado. À polícia, ele contou que, mesmo morando numa outra casa, no final da rua, os gritos de desespero do cunhado eram assustadores, e que por isso correu para ver o que estava a acontecer, mas já nada conseguiu fazer pela vítima.