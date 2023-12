Suspeito em casa revolta família de grávida desaparecida na Murtosa

Fernando Valente, suspeito da morte de Mónica Silva, está agora preso em casa, num apartamento da família, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. O Tribunal de Aveiro alterou a medida de coação - estava em prisão preventiva desde 18 de novembro - “por se mostrar agora viável um controlo minimamente eficaz da prevenção da perturbação do decurso do inquérito, do perigo de fuga e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, mediante recurso a medida de coação menos grave”.