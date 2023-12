Rendas sobem mais em Lisboa e Setúbal

As rendas voltaram a subir no terceiro trimestre do ano, e em 18 dos 24 municípios mais populosos registaram-se mesmo crescimentos superiores ao do País. A renda mediana dos novos contratos cresceu, entre julho e setembro, 10,5% face ao período homólogo, atingindo 7,35 €/m2, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).