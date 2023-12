Morte de marido de presidente de junta em armadilha sem culpa um ano depois

Bruno saiu de casa para ir trabalhar, mas alguém colocou pedras na estrada. Quando retirava o obstáculo foi atingido no crânio e morreu.

Bruno Frias, 40 anos, marido da presidente da Junta de Valdujo, Trancoso, foi morto há um ano numa armadilha na EM595 e a PJ da Guarda ainda não conseguiu encontrar os culpados.



"A investigação continua a estamos a seguir várias pistas, mas tudo tem um tempo e este caso é bastante complexo", resumiu o coordenador José Monteiro. A 23 de dezembro de 2022, Bruno saiu de casa de madrugada para ir trabalhar, mas alguém colocou pedras na estrada para o obrigar a sair do carro. Quando retirava as pedras foi atingido no crânio com um objeto e morreu no local.