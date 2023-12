Suspeito de esfaquear adepto do Benfica em fuga

Desentendimento ocorreu devido a um lugar no Estádio da Luz.





O suspeito de esfaquear o adepto do Benfica, em pleno Estádio da Luz, continua por identificar. O desentendimento ocorreu na noite de quinta-feira devido a um lugar, no piso 3, setor 38. Duas filhas menores da vítima assistiram ao ataque.A discussão aconteceu durante o intervalo do Benfica-AVS SAD (4-1) e o adepto esfaqueado foi transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se fora de perigo.

Para chegar à identificação do agressor, as autoridades vão recorrer às imagens de videovigilância do Estádio da Luz.