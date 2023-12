Vítima encontrada carbonizada.

Um incêndio em casa provocou a morte de uma mulher de 92 anos, em Maiorga, Alcobaça, este sábado.O alerta foi dado às 8h06. A vítima foi encontrada carbonizada. Um casal que morava com a idosa conseguiu escapar de casa e ficou desalojado, mas vai passar os próximos dias com familiares.Desconhecem-se as causas do fogo. No local, estiveram 25 operacionais, incluindo elementos da GNR.