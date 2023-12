Mulher com dois úteros dá à luz duas bebés em dois dias diferentes

Kelsey nasceu com dois úteros e, esta semana, deu à luz duas gémeas, que estavam alojadas em cada uma das cavidades uterinas. Depois de 20 horas de trabalho de parto, Kelsey Hatcher, de 32 anos, deu à luz uma filha na terça-feira e uma segunda na quarta-feira, no Hospital da Universidade do Alabama em Birmingham (UAB), em Inglaterra.Ao anunciar a chegada das suas "bebés milagrosas" nas redes sociais, Kelsey Hatcher saudou os médicos como "incríveis".

"Nasceram os nossos bebés milagrosos! Decidiram que eram suficientemente raros do ponto de vista estatístico para poderem ter os seus próprios aniversários. A Roxi Layla nasceu na noite de terça-feira, 19/12, às 19h49, e a irmã, Rebel Laken, nasceu na manhã de quarta-feira, 20/12, às 6h09", escreveu no Instagram.O parto de Hatcher foi induzido às 39 semanas e exigiu o dobro da monitorização e o dobro do pessoal, informa a Universidade do Alabama em Birmingham.Foi em maio que a jovem mãe, de 32 anos, do Alabama (EUA), soube que estava grávida de gémeos e que cada feto tinha o seu próprio útero.