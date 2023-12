PSP reforça aeroportos para baixar tempos de espera dos passageiros

Direção-nacional da PSP obrigada a reafetar pessoal com formação para controlo fronteiriço para ajudar na verificação documental.

A PSP conseguiu normalizar a situação nos aeroportos nacionais, recorrendo a um reforço de efetivos no controlo para lidar com uma afluência crescente de passageiros que chegam ao nosso país para passar as quadras de Natal e Ano Novo.

Na quinta-feira, como o CM noticiou, viveu-se o caos nos aeroportos do continente (Lisboa, Porto e Faro). Chegaram, apurou o nosso jornal, a registar-se tempos de espera superiores a três horas. Além do aumento de passageiros derivado das quadras festivas, realizaram-se plenários de agentes de forças de segurança nos três aeroportos do continente.

A direção-nacional da PSP foi mesmo obrigada a reafetar pessoal com formação para controlo fronteiriço, que estava empenhada noutros serviços, para ajudar na verificação documental. Com essa medida foi possível baixar o tempo médio de espera nas chegadas para os 75 minutos, e hoje, sábado, apurou o CM que quem chega aos aeroportos nacionais tem apenas de esperar cerca de 40 minutos para terminar o desembarque.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a PSP tem 14 das 16 boxes de controlo de passageiros abertas. As portas de controlo eletrónico de documentação, ou e-gates, estão todas a funcionar.

A PSP prevê um pico de movimento nos aeroportos para hoje e amanhã. A partir de dia 25 a situação deve acalmar-se, para voltar a complicar-se a 2 de janeiro de 2024, com a saída do país das pessoas que escolheram Portugal para passar o Natal e Ano Novo.