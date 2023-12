Jornalistas doam milhares de euros para ajudar a pagar salários aos trabalhadores a recibos verdes do JN

Em dois dias, foram angariados mais de seis mil euros - doados por jornalistas de todo o País - para ajudar a pagar os salários em atraso dos trabalhadores a recibos verdes do Jornal de Notícias e outras publicações do Global Media Group.Este sábado, estes trabalhadores ainda não tinham recebido o salário de outubro e, segundo uma comunicação informal do presidente da Comissão Executiva do grupo, não há data prevista para que os pagamentos sejam feitos.

Em comunicado, as delegadas sindicais do JN referem que foram vários os jornalistas dos quadros do jornal que quiseram contribuir para ajudar a liquidar as contas em atraso e que, partindo dessa iniciativa, foi feito um apelo interno para que quem quisesse pudesso contribuir. No entanto, a ajuda começou a surgir também de jornalistas de outros órgãos de comunicação social e até de outros países."Jornalistas da televisão, da rádio e dos jornais, de todo o país e até da Guiné, quiseram ajudar estestrabalhadores a enfrentar as despesas mais urgentes e a ter algum conforto neste Natal", referem no comunicado.O valor angariado, que já ultrapassa os seis mil euros, vai ser distribuido também pelos jornalistas do jornal O Jogo, referem.