Herdeira de cerca de quatro mil milhões de euros quer entregar 90% da fortuna ao Estado

Marlene Engelhorn considera-se um "produto de uma sociedade desigual".

Tem 31 anos e é herdeira de um património avaliado em mais de quatro mil milhões de dólares (mais de 3,8 mil milhões de euros). Marlene Engelhorn chegou às notícias depois de revelar o que pretende fazer com o dinheiro. Não para investir ou para doar a instituições, a mulher quer entregar 90% da fortuna ao Estado.Marlene cresceu numa mansão em Viena, na Áustria, e sempre estudou nos colégios mais prestigiados da cidade. Explica que quando era jovem não tinha consciência dos privilégios que dispunha enquanto rapariga rica, mas que com o tempo foi se apercebendo de todas essas regalias. Hoje, considera-se "um produto de uma sociedade desigual" e acredita que as fortunas não ganhas devem ser democraticamente atribuídas pelo Estado."Eu sou o produto de uma sociedade desigual, porque, de outra forma, não poderia ter nascido com milhões", disse numa conferência de imprensa, citada pelo The New York Times.A fortuna da família de Marlene teve origem em Friedrich Engelhorn, que há cerca de 150 anos fundou na Alemanha a BASF, uma das maiores empresas químicas do mundo. Outra empresa da família, a Boehringer Mannheim, que produzia produtos farmacêuticos e equipamento de diagnóstico médico, foi vendida por 11 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) em 1997.Foi na universidade que Marlene diz ter alargado a perspetiva de vida. Na altura, começou a interessar-se pela interligação entre a discriminação racial, de género e económica.No início de 2020, foi-lhe dada a notícia de que após a morte da avó herdaria uma grande fortuna. Marlene não conseguiu ficar feliz por entender que "era parte do problema". Decidiu, portanto, entrar num grupo de milionários pró-Impostos onde pessoas na mesma situação discutiam os privilégios.Para Marlene, a implementação e/ou o aumento de impostos sobre os ricos são necessários. Este ano, publicou o primeiro livro: "Geld" ("Dinheiro" em português) aborda a redistribuição da riqueza.