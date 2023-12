“Nunca recebi uma prenda de Natal tão boa”: Emigrante na Venezuela regressa para celebrar a época festiva com a família

Maria Sousa, 61 anos, não esconde a alegria de poder estar na Madeira com a família para celebrar o Natal. Emigrante na Venezuela com o marido, Manuel Abreu (70), há 15 anos que não estava em Portugal. “Este ano, a noite de Natal vai ganhar um sabor especial”, confessou. E tudo graças a ‘Natal em Casa’ (emitido este domingo e segunda-feira, às 14h30, na), iniciativa/TAP que permitiu ao casal viajar desde a Venezuela.Leia no Correio da Manhã.