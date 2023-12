Homem detido após alegado roubo de obra de Banksy numa rua de Londres

Obra representa três drones de guerra, pintados sobre uma placa de stop.

Um homem suspeito de ter fugido com uma obra de Banksy, feita sobre uma placa de trânsito numa rua em Londres, foi detido, informou a polícia no sábado à noite, um dia depois do alegado roubo.

A obra representa três drones de guerra, pintados sobre uma placa de stop no cruzamento da Southampton Way com a Commercial Way, na zona de Peckham, na capital britânica, e foi publicada pouco antes do meio dia de sexta-feira (mesma hora em Lisboa) na conta oficial de Banksy no Instagram, o meio pelo qual o artista costuma autenticar as criações de sua autoria.

Por volta das 12h30, a placa foi desmontada e levada por um homem que se afastou a correr, segundo vídeos filmados por testemunhas, divulgados por meios britânicos de comunicação.