10 feridos em acidente com três viaturas na A4

Uma acidente com duas carrinhas e um carro causou 10 feridos, na A4, na madrugada deste domingo. As vítimas, com idades compreendidas entre os 14 e os 75 anos, sofreram ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu no sentido Bragança - Macedo de Cavaleiros. As duas carrinhas embateram e levaram o carro a seguir para o separador central, acabando este por capotar.A estrada esteve cortada no sentido Bragança - Macedo de Cavaleiros durante hora e meia.