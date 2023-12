Explosão numa fábrica de níquel na Indonésia causa 12 mortos e 39 feridos

Parte das vítimas sofreu ferimentos graves.

Uma explosão fez esta madrugada pelo menos 12 mortos e 39 feridos numa fábrica de processamento de níquel no leste da Indonésia, disse um funcionário do complexo industrial onde a fábrica está localizada.

O acidente ocorreu por volta das 5h30 (21h30 de sábado em Lisboa) numa fábrica pertencente à PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, uma subsidiária de um grupo privado chinês, no parque industrial de Morowali, na ilha de Celebes.

"O número atual de vítimas é de 51. Doze pessoas morreram no acidente. Há 39 pessoas com ferimentos ligeiros ou graves que estão atualmente a receber tratamento médico", disse o porta-voz do complexo industrial.